ZONGULDAK (İHA) - Mahalle arasında baraka yandı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde bina arkasında içinde yanıcı malzeme bulunan barakada yangın çıktı, İtfaiye ekiplerin zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Alaplı Yeni Siteler Mahallesinde Sağlık Ocağı bulunduğu Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evin arka cephesinde bulunan Ahmet K'ya ait barakada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri yangını Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipler, içerisinde plastik yanıcı malzeme bulunan barakayı kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ile binalara sıçraması engellenen yangında facianın eşiğinden dönüldü.