Son dakika: Baraj kayalığında 4 gündür mahsur kalan keçi 2 saatlik kurtarma operasyonu ile kurtarıldı

Son dakika haberlerine göre Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Tarhan köyü Samanlı mezrasında yaşayan Celaleddin Kutlu isimli çiftçinin, baraj kayalıklarında mahsur kalan keçisi 4. gününde kurtarıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Tarhan köyü Samanlı mezrasında yaşayan Celaleddin Kutlu isimli çiftçinin, baraj kayalıklarında mahsur kalan keçisi 4. gününde kurtarıldı.

Çiftçi Kutlu, 4 gün süren kurtarma çalışmalarında sonuç alamayınca Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. İhbarla Bingöl'ün Solhan ilcesi Tarhan köyü Samanlı mezrası Kalehan 1 Baraji kenarında sıkışmış keçi için köye gelen 2 kişilik AFAD ekibi kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, 2 saat süren zorlu operasyonla keçiyi mahsur kaldığı barajın kayalıklardan kurtararak, sahibine teslim etti.

Bingöl AFAD Şube Müdürü Sedat Doğan; "Bize gelen vaka bilgisine göre Kalehan 1 Barajında 1 keçinin mahsur kaldığı yönündeydi. Aldığımız ihbar üzerine yola koyulduk, keçinin bulunduğu yer çok sarp olduğundan baraj üzerinden botla hareket ederek keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtarıp, sahibine teslim ettik" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı