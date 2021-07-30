Son dakika: Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sona erdi

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'de serinlemek için girdikleri Sarımsaklı Barajı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sona erdi.

Kayseri'de serinlemek için girdikleri Sarımsaklı Barajı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sona erdi. Ekiplerin çalışması yarın devam edecek.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı'na Doğu Türkistan uyruklu H.M. (10) ve S.A. (16) isimli 2 kız çocuğu girdi. Kızların suda çırpındığını gören aynı kafileden A.T. (28) de onları kurtarmak için baraja girdi. Baraja giren 3 kişi suda kaybolunca durum ekiplere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları sevk edildi.

Balık adamların yaklaşık 4 saatlik arama çalışması sonucunda şahısların cansız bedenine rastlanmadı. Arama çalışmalarına yarın sabah devam edilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı