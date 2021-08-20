Son Dakika | Banyoda düşen emekli polis hayatını kaybetti
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Son Dakika | Banyoda düşen emekli polis hayatını kaybetti

Son Dakika | Banyoda düşen emekli polis hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KOCAELİ'nin Körfezi ilçesinde emekli polis Özer Öğütmen (63), banyoda dengesini kaybedip düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Körfezi ilçesinde emekli polis Özer Öğütmen (63), banyoda dengesini kaybedip düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay 17.30 sıralarında Körfez İlçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin banyosuna giren emekli polis Özer Öğütmen, dengesini kaybederek yere düşerken başını sert zemine çarptı. Öğütmen'in düştüğünü görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri emekli polisin hayatını kaybettiğini belirledi. Özer Öğütmen'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Son Dakika | Banyoda düşen emekli polis hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı

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