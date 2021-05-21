Son dakika! BANÜ tarafından "Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali" düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika! BANÜ tarafından "Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali" düzenlendi

Son dakika! BANÜ tarafından 'Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Kültür Sanat

Gelen son dakika haberine göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali" sona erdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali" sona erdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, sergilenmeye değer bulunan 214 eser, sanal gerçekliğe uygun 360 derecelik dijital ortamda, Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde 3-17 Mayıs tarihleri arasında ziyarete açık kaldı.

15 gün boyunca sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve çok sayıda sanatsever tarafından ziyaret edilen Bienal'deki eserlerin büyük beğeni topladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, bienalin görsel sanatlar alanında yapılmış ilk online bineal olduğunu kaydetti.

Özdemir, bienalin koodninatörlüğünü üstlenen Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. İbrahim Yılmaz ve Dr. Ersan Sarıkahya'ya, eserlerin seçimi için titizlikle çalışan jüri üyelerine ve katkı sağlayan sanatçılara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Sedat Peker Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Adem Büyük Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! BANÜ tarafından "Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali" düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 09:52:17. #1.13#

title