Son Dakika: Bankta otururken kalp krizi geçirdi, 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü
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Son Dakika: Bankta otururken kalp krizi geçirdi, 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü

Gelen son dakika haberine göre BİLECİK'te oturduğu bank üzerinde kalbi durduğu zabıta ekiplerince fark edilen Şakir Kalaycı (51), ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Son Dakika: Bankta otururken kalp krizi geçirdi, 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü
31.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:24

BİLECİK'te oturduğu bank üzerinde kalbi durduğu zabıta ekiplerince fark edilen Şakir Kalaycı (51), ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kalaycı, tedaviye alındı.

Bilecik Belediyesi Zabıta ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde devriye gezdikleri sırada, Şakir Kalaycı'nın bank üzerinde hareketsiz olarak durduğunu fark etti. Yaptıkları kontrolde Kalaycı'nın kalbinin durduğunu fark eden zabıta ekipleri 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede caddeye gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Kalaycı'yı yaklaşık 45 dakika kalp masajı yaparak, hayata döndürdü. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalaycı tedaviye alındı.

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Kaynak: DHA

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