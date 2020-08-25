Son dakika! Banker Bilo filmi Bursa'da gerçek oldu
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Son dakika! Banker Bilo filmi Bursa'da gerçek oldu

Son dakika haberine göre - Banker Bilo filmi Bursa'da gerçek oldu İşçileri yurt dışına gönderme vaadiyle dolandıran zanlı yakalandı İşçileri yurt dışına gönderme vaadiyle dolandıran ve hakkında 35 yıl kesinleşmiş cezası bulunan zanlı polis tarafından yakalandı.

25.08.2020 12:14 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:18

- Banker Bilo filmi Bursa'da gerçek oldu

İşçileri yurt dışına gönderme vaadiyle dolandıran zanlı yakalandı

BURSA - İşçileri yurt dışına gönderme vaadiyle dolandıran ve hakkında 35 yıl kesinleşmiş cezası bulunan zanlı polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği mahkemece de cezaevine gönderildi.

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1980 yılında gösterime giren ve İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı Banker Bilo, gerçek oldu. Ersin K., işçileri yurt dışına kandırma vaadiyle kandırdı. Zanlı, onlardan çeşitli miktarlarda paralar alarak "Sizi yurt dışına göndereceğim" diyerek kandırdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, benzer 86 dosyadan aranması bulunan ve hakkında 35 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan Ersin K.'yı yakalamak için harekete geçti. Ersin K.'nın Heykel'de olduğu bilgisine ulaşan ekipler hemen harekete geçti. Sivil ekipler, başarılı bir operasyonla Ersin K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, daha sonra cezaevine gönderildi.

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Son dakika! Banker Bilo filmi Bursa'da gerçek oldu

Kaynak: İHA

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