Son dakika... "Bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacak" Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, birlik beraberlik mesajı vererek kalkınma hedefleri doğrultusunda bankaların vatandaşlara verdiği desteğin önemini vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır." (İHA) Kaynak: İHA