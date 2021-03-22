Son Dakika | Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
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Son Dakika | Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi

22.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:03
Son Dakika | Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi

Son dakika haber... BURSA'da banka şubesine maskesiz girmek isteyen, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine de maske takmamak için direnen Neriman G. (71) ile kızı Nurdan G. (53), 40 dakika süren ikna çabaları sonunda ekip otosuna bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

BURSA'da banka şubesine maskesiz girmek isteyen, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine de maske takmamak için direnen Neriman G. (71) ile kızı Nurdan G. (53), 40 dakika süren ikna çabaları sonunda ekip otosuna bindirilerek, polis merkezine götürüldü. Anne-kıza 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Setbaşı Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine saat 11.30 sıralarında gelen Neriman G. ve kızı Nurdan G.'den güvenlik görevlisi maske takıp içeri girebileceklerini söyledi. Ancak anne kız, maske takmadan içeri girmekte ısrarı etti. Durum polise bildirildi.

Gelen polis ekipleri, Neriman G. ile Nurdan G.'yi maske takmaları yönünde uyardı.İkili tüm uyarılara rağmen maske takmamak da direndi. Bunun üzerine polis, anne kızı, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası yazmak üzere emniyete götürmek istedi.Ekip otosuna da binmeyi reddeden Nurdan G., kadın polislere,"Sizinle işim yok. Buraya nereden geldik? Maske cezası yazacaksanız yazın, sonra da bırakın gidelim. Kadının kadına destek olması lazım" dedi.   40 DAKİKADA İKNA OLDULAR40 dakika süren ikna çabaları sonucunda ekip otosuna binmeyi kabul eden anne ve kızı,  Çarşı Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.  Neriman G. ve Nurdan G.'ye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı. 

Yaşananlara tanık olan Türkan Yalım, "Sabırlarını takdir ettim. Polisimiz gerçekten güzel davrandı, tebrik ediyorum" dedi.


Son Dakika | Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son Dakika | Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son Dakika | Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son Dakika | Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son Dakika | Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son Dakika | Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son Dakika | Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son Dakika | Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son Dakika | Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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