Son Dakika | Bank Asya'nın kurucu ortaklarından firari zanlı Kamil Yavuz M, İstanbul'a gönderildi
07.11.2020 16:16 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:20
Son dakika gelişmesine göre Firari zanlı Kamil Yavuz M.'nin emniyetten çıkarılması ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M, sahte kimlikle yakalandı.
Firari zanlı Kamil Yavuz M.'nin emniyetten çıkarılması ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M, sahte kimlikle yakalandı. Firari zanlı Kamil Yavuz M, Ankara Adliyesi'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren