Son Dakika | Bank Asya'nın kurucu ortaklarından firari zanlı Kamil Yavuz M, İstanbul'a gönderildi
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Son Dakika | Bank Asya'nın kurucu ortaklarından firari zanlı Kamil Yavuz M, İstanbul'a gönderildi

07.11.2020 16:16 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:20

Son dakika gelişmesine göre Firari zanlı Kamil Yavuz M.'nin emniyetten çıkarılması ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M, sahte kimlikle yakalandı.

Firari zanlı Kamil Yavuz M.'nin emniyetten çıkarılması ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M, sahte kimlikle yakalandı. Firari zanlı Kamil Yavuz M, Ankara Adliyesi'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.

Son Dakika | Bank Asya'nın kurucu ortaklarından firari zanlı Kamil Yavuz M, İstanbul'a gönderildi
Son Dakika | Bank Asya'nın kurucu ortaklarından firari zanlı Kamil Yavuz M, İstanbul'a gönderildi
Son Dakika | Bank Asya'nın kurucu ortaklarından firari zanlı Kamil Yavuz M, İstanbul'a gönderildi
Son Dakika | Bank Asya'nın kurucu ortaklarından firari zanlı Kamil Yavuz M, İstanbul'a gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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