Son dakika... Bangladeş'teki uluslararası misyon başkanları, Arakanlı Müslümanlara yönelik desteği sürdürmeye kararlı
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Son dakika... Bangladeş'teki uluslararası misyon başkanları, Arakanlı Müslümanlara yönelik desteği sürdürmeye kararlı

07.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:00
Son dakika... Bangladeş'teki uluslararası misyon başkanları, Arakanlı Müslümanlara yönelik desteği sürdürmeye kararlı

Son dakika haberlerine göre Bangladeş'teki uluslararası misyon başkanları, Arakanlı Müslümanlara verdikleri desteği sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Bangladeş'teki uluslararası misyon başkanları, Arakanlı Müslümanlara verdikleri desteği sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.

ABD ve Japonya'nın Dakka Büyükelçileri ile Avustralya'nın Dakka Yüksek Komiserliği diplomatlarından oluşan uluslararası heyet tarafından yapılan ortak açıklamada, Cox's Bazar'daki kamplarda kalan Arakanlılarla ilgili konularda görüş alışverişinde bulunmak için Bangladeşli yetkililer ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla bir araya gelindiği kaydedildi.

Arakanlı Müslümanlara yönelik desteğin devam edeceği vurgulanan açıklamada, bölgedeki insani yardım çalışmalarına ABD'nin 1,2 milyar dolar, Avustralya'nın 240 milyon dolar ve Japonya'nın 140 milyon dolar katkıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, heyetin, Arakanlıların kaldığı kampları ziyaret ettiği ve buradaki eğitim merkezi ile sağlık tesisi, afete hazırlık projesi ve gıda programları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Açıklamada, heyetin kamplardakilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu ve Arakanlılarla görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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