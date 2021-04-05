Son dakika... Bangladeş'te yük gemisinin çarpması sonucu alabora olan feribotta ölü sayısı 25'e yükseldi

Son dakika haberlerine göre Bangladeş'te dün yük gemisinin çarpması sonucu alabora olan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı.

Bangladeş'te dün yük gemisinin çarpması sonucu alabora olan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı.

İtfaiye ve Sivil Savunma Birimi yetkilisi Erşad Hüseyin, yaptığı açıklamada, Narayanganj kentinin ortasından geçen Shitalakkhya nehrinde dün yük gemisinin bir feribota çarpmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hüseyin, 20 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 25'e yükseldiğini bildirdi.

Yetkililer, resmi rakamların feribotun içinde en az 50 kişinin olduğunu gösterdiğini fakat yolcuların tam sayısını kurtarma operasyonu tamamlandığında doğrulayabileceklerini açıklamıştı.

Kurtarılan yolculardan birisi de feribotun kapasitesinden çok daha fazla yolcu taşıdığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz