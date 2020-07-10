Son Dakika | Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 949 yeni koronavirüs vakası
Gelen son dakika haberlerine göre Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 949 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
10.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:38
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 949 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 178 bin 443'e ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 949 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 178 bin 443'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 artarak toplamda 2 bin 275'e çıktı.
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Kaynak: DHA