Son Dakika | Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 949 yeni koronavirüs vakası Gelen son dakika haberlerine göre Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 949 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 949 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 178 bin 443'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 949 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 178 bin 443'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 artarak toplamda 2 bin 275'e çıktı.

Kaynak: DHA