Son Dakika: Bangladeş'te son 24 saatte 1918 yeni koronavirüs vakası Son dakika habere göre Bangladeş'te son 24 saatte 1918 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 1918 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 244 bin 20'ye ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 1918 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 244 bin 20'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 artarak toplamda 3 bin 234'e çıktı.

Kaynak: DHA