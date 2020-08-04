Son Dakika: Bangladeş'te son 24 saatte 1918 yeni koronavirüs vakası
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Son Dakika: Bangladeş'te son 24 saatte 1918 yeni koronavirüs vakası

Son dakika habere göre Bangladeş'te son 24 saatte 1918 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son Dakika: Bangladeş'te son 24 saatte 1918 yeni koronavirüs vakası
04.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:23

Bangladeş'te son 24 saatte 1918 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 244 bin 20'ye ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 1918 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 244 bin 20'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 artarak toplamda 3 bin 234'e çıktı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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