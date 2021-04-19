Son dakika... Bangladeş'te Hefazat-e-İslam grubunun bir yöneticisi, Modi karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Bangladeş'te Hefazat-e-İslam grubunun bir yöneticisi, Modi karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alındı

Son dakika... Bangladeş'te Hefazat-e-İslam grubunun bir yöneticisi, Modi karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bangladeş'te önemli İslami gruplardan Hefazat-e-İslam'ın üst düzey ismi Mamunul Haque, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ülkeyi ziyareti sırasında düzenlenen protesto gösterilerini yönlendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bangladeş'te önemli İslami gruplardan Hefazat-e-İslam'ın üst düzey ismi Mamunul Haque, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ülkeyi ziyareti sırasında düzenlenen protesto gösterilerini yönlendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyet yetkilisi Harunur Rashid, Hefazat-e-İslam'ın Genel Sekreteri Haque'ın, başkent Dakka'da???????, Modi'nin ziyareti sırasında düzenlenen gösterileri yönlendirmek ve şiddeti kışkırtmak suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Bangladeş basınında ise Haque ile beraber grubun bazı yerel yöneticilerinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Hefazat-e-İslam, Modi'nin Bangladeş'e iki günlük ziyareti konusunda Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'yı eleştirmişti. Ziyaret sırasında düzenlenen protesto gösterilerinde, polis ile göstericiler arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmalarda, en az 17 Hefazat-e-İslam taraftarı hayatını kaybetmişti.

Bangladeş Başbakanı Hasina, ay başında yaptığı bir açıklamada, Hefazat-e-İslam grubunu, şiddete başvurmaya devam etmeleri durumunda, sonuçlarına katlanacakları konusunda uyarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ryan Babel Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Bangladeş'te Hefazat-e-İslam grubunun bir yöneticisi, Modi karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:26:44. #1.16#

title