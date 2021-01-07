Son Dakika | Bandırmaspor, Taha Yalçıner'i transfer etti
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Son Dakika | Bandırmaspor, Taha Yalçıner'i transfer etti

07.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:32
Son Dakika | Bandırmaspor, Taha Yalçıner'i transfer etti

Son dakika spor haberi... TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Taha Yalçıner'i kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Taha Yalçıner'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Yalçıner ile 6 aylık sözleşme yapıldığı bildirildi.

Açıklama, 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe, Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Samsunspor, Alanyaspor ve Akhisarspor formalarını giydiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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