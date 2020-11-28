Son Dakika | Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 19'a yükseldi
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Son Dakika | Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 19'a yükseldi

28.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:44
Son Dakika | Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 19'a yükseldi

Son dakika spor haberi... TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 4 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 4 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 4 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandı.

Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı, 13 futbolcu ve 6 personel olmak üzere 19'a yükseldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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