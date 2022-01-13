Son dakika: Bandırmaspor, Cüneyt Köz'ü transfer etti
AA / Ahmet Pesen - Haberler | Spor
Gelen son dakika haberlerine göre Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, stoper Cüneyt Köz'ü kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, stoper Cüneyt Köz'ü kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Açıklamada, kariyerinde FC Bayern II, Dresden, PreuBen Münster, Kayserispor, Balıkesirspor ve Bursaspor takımlarında oynadığı belirtilen Cüneyt Köz'ün, 281 maçta 13 gol attığı da belirtildi.
AA / Ahmet Pesen - Spor Haberleri
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