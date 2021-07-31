Son dakika... Bandırmalı işadamlarından yangınzedelere yardım eli

Son dakika haber: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Akdeniz ve Ege bölgesinde çıkan yangında zarar gören yangınzedelere yardım kolileri gönderildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Akdeniz ve Ege bölgesinde çıkan yangında zarar gören yangınzedelere yardım kolileri gönderildi.

Yurdun güneyinde farklı noktalarda meydana gelen orman yangınları vatandaşları olumsuz etkiledi. Orman yangınları bölgelerinde çalışma yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlar için Bandırmalı iş adamları koliler hazırladı ve yardımları ulaştırmak için seferber oldu. Bandırmalı esnafın destekleriyle yangında zarar gören vatandaşların ihtiyaçları için 7 araçlık konvoy hazırlandı. Yardımların toplanması ve araçlara yüklenmesinin ardından dualar eşliğinde yola çıktılar.

Düzenledikleri yardım kampanyası hakkında bilgi veren Cemal Gümüş "Akdeniz ve Ege bölgesinde çıkan yangınlardan dolayı yaraları bir nebze olsa kapatmak için Bandırmalı iş adamları afet bölgelerine yardım konvoyunu hazırladık. Yardım kolilerimiz içerisinde kazma, kürek, battaniye, yastık, pil batarya fener, tırmık gibi birçok ürünleri yangın zedelere ulaştırmak üzere hazırladık. Bununla birlikte yangına müdahale etmek üzere kaymakamlık ve AFAD koordinasyonluğunla teslim ederek ihtiyaç olan yerlere ulaştırılacaktır. Yardım yapan bütün insanlardan Allah razı olsun. Herkese selam ve dua ile. Yolan çıkan 7 aracımız inşallah kazasız belasız varacağı yerlerine ulaşır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı