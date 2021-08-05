Son Dakika-Bandırma yangın var mı? Bandırma'da yangın mı var?
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Son Dakika-Bandırma yangın var mı? Bandırma'da yangın mı var?

Son Dakika-Bandırma yangın var mı? Bandırma'da yangın mı var?
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Yangınlar ile savaşta 9. günü yaşayan Türkiye'de, yangın haberleri gündemde kalmaya devam ediyor. Peş peşe çıkan yangın haberlerinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde yangın olup olmadığı ile ilgili araştırma yapmakta. Peki, Bandırma yangın var mı? Bandırma'da yangın mı var?

Türkiye'de yangın ile savaş sürüyor. Birçok farklı illerde çıkan yangın haberleri sonrası vatandaşlarda büyük tedirginlik yaşanmakta. Yangın ile ilgili haberlerin gündemde olduğu son günlerde vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında kendi yaşadıkları şehirlerde yangın olup, olmadığı. Bu bağlamda Bandırma'da ikamet eden vatandaşlar geçtiğimiz günlerde otluk alanda yaşanan yangın ile ilgili son bilgileri merak etmekte.

BANDIRMA YANGIN VAR MI?

30 Temmuz 2021 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 8 dönüm alan yanmıştı. Bandırma Levent Mahallesi'nde bulunan Eti Maden'e ait döküm sahasının arkasında gece çıkan yangında can ve mal kaybı yaşanmamıştı. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında 8 dönüm otluk kısmen makilik alan zarar görmüştü. Bu yangının ardından Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yangın haberi bulunmamaktadır.

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