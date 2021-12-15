Son Dakika | Bandırma'da yağmurla gelen kaza; 1 yaralı - Haberler
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Son Dakika | Bandırma'da yağmurla gelen kaza; 1 yaralı

Son Dakika | Bandırma'da yağmurla gelen kaza; 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yağmur sebebiyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yağmur sebebiyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bandırma - Bursa yolu üzerinde, otogar karşısında, 26 BN 580 Plakalı araç, yağış sebebiyle etkisiyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak takla attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Eynulla Kerimov'u sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı araç sürücüsü ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Son Dakika | Bandırma'da yağmurla gelen kaza; 1 yaralı

Son Dakika | Bandırma'da yağmurla gelen kaza; 1 yaralı

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