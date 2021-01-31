Son dakika! Bandırma'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı
31.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:40
Son dakika haber... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edincik Mahallesi Düzler mevkisinde kuyuya bir köpeğin düştüğü ihbarı üzerine Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Zeytin bahçesindeki kuyudan çıkardıkları köpeğe yiyecek veren ekipler daha sonra hayvanı doğal ortamına bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen