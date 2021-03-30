Son Dakika | Bandırma'da ki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
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Son Dakika | Bandırma'da ki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR DEMİRÇEVİREN - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bandırma'da ki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ambulans, otomobil ve hayvan yüklü kamyonun karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü
Ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü
İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek! Ortağını kurtarmak isterken otomobilin altında kaldı
İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek! Ortağını kurtarmak isterken otomobilin altında kaldı

Bandırma'da ki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ambulans, otomobil ve hayvan yüklü kamyonun karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu. Kazada; Ambulans Sürücüsü Tezcan Tekin, ambulansta hasta ve refakatçi olarak bulunan Ayşegül Işıkhan ile Hicabiye Ceylan ve kamyon sürücüsü Mesut Ece olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ayrıca Süleyman Arif Ö. ve Yasin A. isimli sağlık personelleri ise yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 50 civarında koyunun da telef olduğu öğrenildi.

Kaza..

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hayvan taşıyan kamyon, otomobil ve yaralı taşıyan ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 10 SJ 275 plakalı kamyon, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, 10 E 3152 otomobile çarparak karşı seride geçip 10 DDA 26 plakalı ambulansla çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ulaşım aksadı. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulans ve kamyon sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını yaşamını yitirdi. Ambulanstaki iki sağlık çalışanı ise yaralandı.

Son Dakika | Bandırma'da ki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
Son Dakika | Bandırma'da ki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
Son Dakika | Bandırma'da ki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
Son Dakika | Bandırma'da ki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR DEMİRÇEVİREN

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