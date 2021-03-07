Son dakika haberi... GAZİANTEP Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... GAZİANTEP Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

07.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:04

Son dakika haber: Balkondan düşen çocuk hayatını kaybettiGAZİANTEP'te, oyun oynarken dengesini kaybederek balkondan düşen kız çocuğu Ezda Bilgiç (4), hayatını kaybetti.

Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te, oyun oynarken dengesini kaybederek balkondan düşen kız çocuğu Ezda Bilgiç (4), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonunda oynayan Ezda Bilgiç, tırmandığı korkuluklarda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Sesi duyanların yardımına koştuğu küçük kız Ezda, çağrılan ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Ezda'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi... GAZİANTEP Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi... GAZİANTEP Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi... GAZİANTEP Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi... GAZİANTEP Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi... GAZİANTEP Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi... GAZİANTEP Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi... GAZİANTEP Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi... GAZİANTEP Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi... GAZİANTEP Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi... GAZİANTEP Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi... GAZİANTEP Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA

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