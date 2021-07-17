Son Dakika | Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
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Son Dakika | Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Son Dakika | Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemoğlu Mahallesinde evlerinin balkonunda oyun oynayan Ecrin Arslan (2) tırmandığı korkuluklardan aşağı düştü.

Ağır yaralanan Arslan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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