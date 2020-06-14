Son dakika... Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
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Son dakika... Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı Tokat'ın Niksar ilçesine apartman dairesinin 4. katındaki balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

14.06.2020 22:04 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:35

Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesine apartman dairesinin 4. katındaki balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi Ayvaz Mahallesi Konaklar sokakta ikamet eden Tahir ve Gonca A. çiftinin 2 çocuğundan en küçük olan Alican A. henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü. Beton zemine düşen çocuğu apartman sakinleri fark etti. Ağır yaralanan çocuk vatandaşlar tarafından mahalleye yakın olan Niksar Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından kafatasında kırıklar olduğu belirlenen Alican A. ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Acil servisinde tedaviye alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Balkonda otururken çocuğun düştüğü fark eden Kadir Arslan, etrafta kimseyi göremeyince hastaneye götürdüklerini söyledi. Arslan, daha sonra eve gelerek çocuğun anne ve babasına haber verdiklerini kaydetti.

Son dakika... Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Kaynak: İHA

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