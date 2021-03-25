Son dakika: Balkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Sinop'ta 4. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Apartmanın 4. katındaki dairesinde yaşayan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Ümmühan Gökoğlu, çıktığı balkondan bilinmeyen nedenle düştü. Gürültüyü duyan çevre sakinleri Gökoğlu'nun hareketsiz şekilde yerde yattığını görünce durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine eve gelen Gökoğlu'nun yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı