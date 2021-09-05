Son dakika: Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu
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Son dakika: Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu

Son dakika: Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da balkonda çamaşır asan kadın, bahçesindeki kuşlara ateş eden komşusu tarafından kazara vuruldu.

Konya'da balkonda çamaşır asan kadın, bahçesindeki kuşlara ateş eden komşusu tarafından kazara vuruldu.

Merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Kovanağzı Caddesinde, Halim G. (70), bahçesindeki kargalara ateş etti. Bu sırada yan evdeki balkonuna çamaşır asan iki çocuk annesi Gülizar Yaşa (38), av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşa, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Halim G, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Gülizar Yaşa'nın oğlu 13 yaşındaki Ali Yaşa, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesi balkonda çamaşır asarken kendisinin de balkon kapısında olduğunu söyledi.

Bir anda silah sesi duyduğunu anlatan Yaşa, "Annemin yanına gittim, kafasından kan akmaya başladı. Babamlara haber verdim. Annem, 'Anne' diye seslendi. Babaannem geldi. Annem yere yığıldı. Yan komşumuz, kargalar meyvelerini yiyor diye ara sıra silah atıyordu." dedi.

Son dakika: Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu
Son dakika: Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu
Son dakika: Balkonda çamaşır asan kadın komşusu tarafından kazara vuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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