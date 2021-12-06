Son dakika... Balkonda bırakılınca aç ve susuz kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı - Haberler
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Son dakika... Balkonda bırakılınca aç ve susuz kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika... Balkonda bırakılınca aç ve susuz kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberine göre BOLU'da, sahibinin tatile giderken balkonda bıraktığı öne sürülen köpek, aç ve susuz kaldığı 10 günün sonunda komşuların haber verdiği itfaiye ekibince kurtarıldı.

BOLU (DHA) - BOLU'da, sahibinin tatile giderken balkonda bıraktığı öne sürülen köpek, aç ve susuz kaldığı 10 günün sonunda komşuların haber verdiği itfaiye ekibince kurtarıldı.

Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, apartmanın 3'üncü katındaki balkondan gece köpeğin sesini duyanlar, itfaiyeye bildirdi. Köpeğin sahibine ulaşamayan itfaiye ekipleri, balkona girilebilmesi için cumhuriyet savcılığından izin alıp, kurtarma çalışması başlattı. Merdivenli itfaiye aracıyla köpeğin bulunduğu balkona çıkan ekipler, 10 gündür aç ve susuz kaldığı öğrenilen köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Çevredekiler, itfaiye ekibine teşekkür ederken, köpeğin sahibinin ise tatile çıktığı ileri sürüldü. Köpek, bakımı için Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.


Son dakika... Balkonda bırakılınca aç ve susuz kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı

Son dakika... Balkonda bırakılınca aç ve susuz kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı

Son dakika... Balkonda bırakılınca aç ve susuz kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı

Son dakika... Balkonda bırakılınca aç ve susuz kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı

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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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