Son dakika: Balkan Senfoni Orkestrası 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel konser düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Balkan Senfoni Orkestrası 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel konser düzenledi

18.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:12
Son dakika: Balkan Senfoni Orkestrası 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel konser düzenledi

Bir son dakika haberine göre Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Karaağaç Yerleşkesi'nde tarihi gar binası önünde düzenlenen konserde, şefliğini Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer'in yaptığı orkestra, basbariton Burak Bilgili ve soprano Sibel Demir solistliğinde "Yemen", "Karahisar Kalesi", "Eledim Eledim", "Ah Bir Ateş Ver" türkülerini seslendirdi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yayımlanan konser, Dr. Öğretim Üyesi Sela Can Dökmeci'nin düzenlemesini yaptığı "Çanakkale Türküsü" ile sona erdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konserin ardından yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Çanakkale denilince aklına üç şey geldiğini ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Birincisi tıp fakültesi öğrencileri o sene mezun veremiyor. Çünkü hepsi gönüllü cepheye gidiyorlar. İlk ateşte şehit oluyorlar, o aklıma geliyor hekim olarak. İkincisi siperler çok yakın ve birkaç dakika sonra şehit olacağını biliyor, siperin başında bekliyor dualarla niyazlarla gencecik canlar, şehit olacağı sırayı bekliyor. O sırada hissederim kendimi. Büyük asker Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size ölmeyi emrediyorum' sözünü çok anlamlı bulurum. 57. Alay aklıma gelir Çanakkale denilince."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Caner Erkin Metin Oktay Halis Özkahya Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Balkan Senfoni Orkestrası 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel konser düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 13:13:58. #1.14#
title