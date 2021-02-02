Son dakika haberleri! BALIKESİR - FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! BALIKESİR - FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

02.02.2021 08:59 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:28

Son dakika haberi: Balıkesir ve Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Balıkesir ve Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şafak vaktinde Balıkesir'in Burhaniye, Edremit ve Bigadiç ilçeleri ile Bursa'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, örgütün "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerinde saklanan İ.K, S.B, A.A, O.E. ve M.A. gözaltına alındı.

Diğer 2 zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Son dakika haberleri! BALIKESİR - FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri! BALIKESİR - FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri! BALIKESİR - FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri! BALIKESİR - FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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