Son Dakika: Balıkesir Susurluk'ta deprem! Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Nerelerde hissedildi?
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Son Dakika: Balıkesir Susurluk'ta deprem! Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Nerelerde hissedildi?

11.12.2020 17:56 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:59
Son Dakika: Balıkesir Susurluk'ta deprem! Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Nerelerde hissedildi?

Yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Susurluk'ta deprem! Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Nerelerde hissedildi?

17.37 saatlerin Balıkesir'in Susurluk ilçesinde deprem meydana geldi. Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Nerelerde hissedildi?

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Son dakika: Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Konu ile ilgili detayları haberimizden takip edebilirisiniz.

BALIKESİR, SUSURLUK DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ölü veya yaralı bilgisine rastlanmadı.

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