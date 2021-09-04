BALIKESİR - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BALIKESİR - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

İlçe kırsalındaki Yunuslar Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

BALIKESİR - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)
BALIKESİR - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)
BALIKESİR - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)
BALIKESİR - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)
BALIKESİR - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

3 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
3 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Mıcır yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki karı- kocayı ölüm ayırdı
Mıcır yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki karı- kocayı ölüm ayırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Ece Üner Hande Erçel Mesut Akusta Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Umut Meraş Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BALIKESİR - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 18:51:59. #1.14#

title