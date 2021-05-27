Son Dakika | Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmada 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Son Dakika | Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmada 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son Dakika | Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmada 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen zanlılara yönelik 21 ilde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 27'si polis, 5'i polislik mesleğinden ihraç ya da emekliye ayrılan 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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