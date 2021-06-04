Son dakika! Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika! Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

Son dakika! Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen zanlılara yönelik 21 ilde çalışma başlatılmış, 27'si polis, 5'i polislikten ihraç edilmiş ya da emekliye ayrılmış 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

FETÖ elebaşının akrabası Selahaddin Gülen 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklandı
FETÖ elebaşının akrabası Selahaddin Gülen "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı
Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği'...
MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği"...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Nikos Dendias Adnan Menderes İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Şevval Sam Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Ozan Tufan Mert Günok Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 22:24:52. #1.13#

title