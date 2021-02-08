Son dakika: Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54...
08.02.2021 08:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 08:26
Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya