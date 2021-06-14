Son dakika: Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 57 polis gözaltına alındı
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Son dakika: Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 57 polis gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 61 polisten 57'si yakalandı.

Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 61 polisten 57'si yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı, ekipler diğer zanlıları yakalama çalışmasını sürdürüyor.

Son dakika: Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 57 polis gözaltına alındı
Son dakika: Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 57 polis gözaltına alındı
Son dakika: Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 57 polis gözaltına alındı
Son dakika: Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 57 polis gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

32 ilde dev FETÖ operasyonu! 57 polis gözaltına alındı
32 ilde dev FETÖ operasyonu! 57 polis gözaltına alındı
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Son dakika: Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 57 polis gözaltına alındı - Haberler
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