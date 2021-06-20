Son dakika! Balıkesir merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 4 tutuklama
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Son dakika! Balıkesir merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 4 tutuklama

Son dakika! Balıkesir merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 4 tutuklama
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 15'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, jandarma ekiplerince şüpheliler yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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