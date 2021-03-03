Son dakika: Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

BALIKESİR merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Balıkesir merkezli Bursa ve Çanakkale illerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN