21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı - BALIKESİR
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21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı - BALIKESİR

01.10.2020 22:39 | Son Güncelleme: 01.10.2020 22:54

Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Balıkesir dahil bazı illerde ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları ve haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair beyanlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında 10 gün önce gözaltı kararı verilen 24 zanlıdan 23'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 21 ilde 44 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan zanlılardan 5'i tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekipleri, bir şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı - BALIKESİR
21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı - BALIKESİR
21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı - BALIKESİR
21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı - BALIKESİR

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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