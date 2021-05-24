Son dakika... Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu (2)
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Son dakika... Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu (2)

Son dakika... Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu (2)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: 11 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik başlatılan operasyonlarda 11 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 17'ye yükseldi.

11 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA 

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik başlatılan operasyonlarda 11 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 17'ye yükseldi. 26 şüpheli hakkında çıkarılan gözaltı kararı doğrultusunda, 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 


Son dakika... Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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