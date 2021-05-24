Son dakika... Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu (2)
Son dakika haberleri: 11 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik başlatılan operasyonlarda 11 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 17'ye yükseldi.
11 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik başlatılan operasyonlarda 11 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 17'ye yükseldi. 26 şüpheli hakkında çıkarılan gözaltı kararı doğrultusunda, 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan