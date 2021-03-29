Son dakika: Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada 21 zanlı yakalandı
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Son dakika: Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada 21 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika: Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada 21 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi... Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında aktif görevdeki askerlerin de yer aldığı 21 şüpheli gözaltına alındı.

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Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında aktif görevdeki askerlerin de yer aldığı 21 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 15-16 Temmuz 2016'daki "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "anayasayı ihlal" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 22 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ikisi görevde, 6'sı emekli ve biri ihraç edilmiş 9 albay, biri ihraç edilmiş 2 yüzbaşı, sözleşmesi feshedilmiş bir üsteğmen, bir emekli astsubay ile biri sözleşmesi feshedilmiş 9 uzman çavuşun adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Balıkesir, Antalya, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İzmir, Kars, Kütahya, Mersin ve Şanlıurfa'da 21 şüpheli gözaltına alındı, bir zanlının tutuklu olduğu belirlendi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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