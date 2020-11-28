Son dakika! BALIKESİR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika! BALIKESİR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

28.11.2020 22:38 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:43

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü.

Balıkesir'de de sokağa çıkma kısıtlamasıyla işlek olan Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi boş kaldı. Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere uyarılarda bulundu, tren garı önündeki kavşakta araçları da durdurarak denetleme yaptı. Kentteki gıda işletmeleri de paket servis ile müşterilerine hizmet sunmaya devam etti.

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Son dakika! BALIKESİR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika! BALIKESİR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika! BALIKESİR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika! BALIKESİR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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