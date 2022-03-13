Son dakika... Balıkesir'e şehit ateşi düştü - Haberler

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Son dakika... Balıkesir'e şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika... Balıkesir'e şehit ateşi düştü

Son dakika haberleri: Suriye'de El-Bab'ta görevli olduğu esnada kalp krizi geçiren ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru Nail Türeme'nin şehadet haberi memleketi Balıkesir'e ulaştı.

BALIKESİR (İHA) - Suriye'de El-Bab'ta görevli olduğu esnada kalp krizi geçiren ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru Nail Türeme'nin şehadet haberi memleketi Balıkesir'e ulaştı.

Görev için gönderildiği Suriye El Bab'ta kalp krizi geçiren polis memuru Nail Türeme kurtarılamayarak şehit oldu. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Suriye/El-Bab'da görevli bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan hemşehrimiz polis memuru Nail Türeme'ye Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehit Türeme'nin Altıeylül ilçesi Karamanlar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, cenazenin de burada defnedileceği kaydedildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kalp Krizi, Balıkesir, Suriye, Şehit, Yerel, Haberler

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