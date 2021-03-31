Son Dakika | Balıkesir'deki operasyonda yakalanan bir kişi tutuklandı
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Son Dakika | Balıkesir'deki operasyonda yakalanan bir kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Son Dakika | Balıkesir'deki operasyonda yakalanan bir kişi tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu madde çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda şüphe üzerine durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan T.K'nin üst aramasında, 1,69 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Genişletilen soruşturma kapsamında şüpheli T.K'nin ikametinde yapılan aramada ayrıca 1,72 gram bonzai, 6 adet 300 mg gerica sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 18 adet 9 mm çapında fişek, 4 adet 7,65 mm çapında fişek, 1 elektronik hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Şüpheli T. K, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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