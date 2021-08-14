Son dakika... Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Balıkesir-Bursa kara yolu Susurluk Şeker Fabrikası Kavşağı'nda 6 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.
Kazada yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne, 1 kişi Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak