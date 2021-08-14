Son dakika... Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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Son dakika... Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son dakika... Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Balıkesir-Bursa kara yolu Susurluk Şeker Fabrikası Kavşağı'nda 6 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Kazada yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne, 1 kişi Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

Rusya Savunma Bakanlığı: 'Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi.'
Rusya Savunma Bakanlığı: "Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi."
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