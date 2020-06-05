Son dakika... Balıkesir'de yolcu taşıyan araçlar denetlendi
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Son dakika... Balıkesir'de yolcu taşıyan araçlar denetlendi

Son dakika güncel haberi: Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, il genelinde şehirlerarası yolcu taşıyan araç ve sürücülerini denetledi.

Son dakika... Balıkesir'de yolcu taşıyan araçlar denetlendi
05.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:33

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, il genelinde şehirlerarası yolcu taşıyan araç ve sürücülerini denetledi.

Alınan bilgiye göre Balıkesir'de Jandarmaya bağlı trafik ekipleri belgesiz sürücü ve araçları tespit etmek için il genelinde denetim yaptı.

Şehirlerarası yolcu taşıyan araç ve sürücülerin denetimi sonucunda, bin 159 araç kontrol edilirken, 33 araca 14,178 TL idari para cezası kesildi, 12 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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