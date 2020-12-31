Son dakika! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik il merkezinde 8, Edremit ilçesinde 2, Bandırma, Ayvalık ve Gönen ilçelerinde ise birer adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 650 lira ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak