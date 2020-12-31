Son dakika! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı

31.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:35
Son dakika! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik il merkezinde 8, Edremit ilçesinde 2, Bandırma, Ayvalık ve Gönen ilçelerinde ise birer adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 650 lira ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Güven Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 16:36:57. #1.14#
title