Son Dakika | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 20 gözaltı
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Son Dakika | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 20 gözaltı

01.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:31
Son Dakika | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 20 gözaltı

Son dakika haberine göre Balıkesir'de, kent merkezi, Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de, kent merkezi, Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 10, Bandırma'da 4 ve Ayvalık'ta 2 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 94,87 gram metamfetamin, 1,50 gram sentetik kannabinoid, 68 sentetik ecza hap, 2,20 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda 20 zanlı yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

???????18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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