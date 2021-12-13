Hepsi grubuyla ünlenen şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi, sürücü arkadaşı yaşamını yitirdi - Haberler Magazin
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Hepsi grubuyla ünlenen şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi, sürücü arkadaşı yaşamını yitirdi

Hepsi grubuyla ünlenen şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi, sürücü arkadaşı yaşamını yitirdi
AA / Miraç Kaya - Haberler | Magazin

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Araç sürücüsü arkadaşı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

BALIKESİR (AA) - İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Hepsi grubuyla ünlenen şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi, sürücü arkadaşı yaşamını yitirdi

SÜRÜCÜ ARKADAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı, kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hepsi grubuyla ünlenen şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi, sürücü arkadaşı yaşamını yitirdi

Hepsi grubuyla ünlenen şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi, sürücü arkadaşı yaşamını yitirdi

Hepsi grubuyla ünlenen şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi, sürücü arkadaşı yaşamını yitirdi

AA / Miraç Kaya - Magazin Haberleri

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